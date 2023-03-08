مراسلة|| رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء يُفتي رئيس مفوضية المجتمع المد

مراسلة|| رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء يُفتي رئيس مفوضية المجتمع المدني بعدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المسجلة بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2001.

المراسلة: كثير من الأعداء يتربصون بليبيا ويستغلون هذه الجمعيات والمنظمات لتحقيق مآربهم الخبيثة للمساس بقيمها وعاداتها وأخلاق شعبها وتزيق أواصرها الاجتماعية من خلال إحياء النعرات الجهوية.

– هذه المنظمات تستخدم الدسائس للإضرار بمصلحة #ليبيا متسترة وراء شعارات زائفة.

– القانون كفل حرية إنشاء الجمعيات والمنظمات بشرط ألا تكون معول لتدمير البلاد والمساس بمصالحها العليا. #ليبيا_برس





2023-03-08 20:25:23

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