مراسلة|| رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء يُفتي رئيس مفوضية المجتمع المد

مراسلة|| رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء يُفتي رئيس مفوضية المجتمع المدني بعدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المسجلة بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2001.
المراسلة: كثير من الأعداء يتربصون بليبيا ويستغلون هذه الجمعيات والمنظمات لتحقيق مآربهم الخبيثة للمساس بقيمها وعاداتها وأخلاق شعبها وتزيق أواصرها الاجتماعية من خلال إحياء النعرات الجهوية.
– هذه المنظمات تستخدم الدسائس للإضرار بمصلحة #ليبيا متسترة وراء شعارات زائفة.
– القانون كفل حرية إنشاء الجمعيات والمنظمات بشرط ألا تكون معول لتدمير البلاد والمساس بمصالحها العليا. #ليبيا_برس
2023-03-08 20:25:23
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