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#انفو_المرصد | أبرز ماجاء في بيان فيصل الهمالي المتحدث باسم وزارة المالية حول ال

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | أبرز ماجاء في بيان فيصل الهمالي المتحدث باسم وزارة المالية حول المرتبات و المُنح و إجراءات المطابقة . #ليبيا




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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