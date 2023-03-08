انفو_المرصد | أبرز ماجاء في بيان فيصل الهمالي المتحدث باسم وزارة المالية حول ال

#انفو_المرصد | أبرز ماجاء في بيان فيصل الهمالي المتحدث باسم وزارة المالية حول المرتبات و المُنح و إجراءات المطابقة . #ليبيا
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ليبيا مباشر
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