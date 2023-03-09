انفو_المرصد | القانون 19 لسنة 2001 الذي أكدت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضا

#انفو_المرصد | القانون 19 لسنة 2001 الذي أكدت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء اليوم عدم قانونية أي منظمة مجتمع مدني في #ليبيا مالم تؤسس وفقًا له .. أبرز ماجاء فيه 👇🏻.









