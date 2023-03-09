رابطة ضحايا #ترهونة تعلن التعرف على هوية محمد علي عبدالله عجاج عميد بلدية #قصر_ب

رابطة ضحايا #ترهونة تعلن التعرف على هوية محمد علي عبدالله عجاج عميد بلدية #قصر_بن_غشير المفقود منذ 12 يونيو 2019 بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية.

الرابطة: عجاج اختطفته المجموعات المسلحة التي قامت بالهجوم علي العاصمة #طرابلس من محل عمله بقصر بن غشير، وقامت بتسليمه لمليشيا الكاني.

– عجاج غُيب قسرًا حثى عُثر علي جثمانه ضمن المقابر الجماعية ترهونة موقع المكب بتاريخ 04 أكتوبر 2021.

– تم دفن جثمانه عصر الأربعاء 08 مارس 2023 بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية والتعرف على هويته. #ليبيا_برس

2023-03-09 02:04:04

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