صور | لجنة الإعمار و الاستقرار : أعمال صيانة العمارات و إعادة تأهيلها بحدائق ومو

صور | لجنة الإعمار و الاستقرار : أعمال صيانة العمارات و إعادة تأهيلها بحدائق ومواقف و شبكات صرف صحي و كذلك المدارس متواصلة و متسارعة في عدة مناطق بمدينة #بنغازي . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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