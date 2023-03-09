محمد الغوج، النقيب العام لأطباء #ليبيا: وزارة الصحة بحكومة الدبيبة في سُبات عميق، ولم تقدم أي شيء للكوادر الطبية والطبية المساعدة.

ــ القطاع الصحي مُنهار ووزارة الصحة لم تُقدم أي مجهودات بالخصوص.

ــ نرفض جدول المرتبات الموحد الصادر عن حكومة الدبيبة، لما فيه من إجحاف بحقوق الأطباء والكوادر الطبية المساعدة.

ــ جدول المرتبات الموحد أهدر حق الأطباء، خاصة من تجاوزت سنوات عملهم وخبرتهم الـ20 عامًا، والذين انخفضت رواتبهم بشكل غير مقبول.

ــ هناك مجموعة من الاستشاريين يعتزمون تقديم تقاعد مبكر، لانزعاجهم من الرواتب الهزيلة، وهناك آخرون ينوون تقديم استقالاتهم.

ــ نطالب بتطبيق القرار 885 لإعطاء الكوادر الطبية والطبية المساعدة حقهم.

ــ لن نقبل بدفع رواتب للأطباء بقيم أقل من الموظفين الحكوميين في القطاعات الأخرى. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-09 10:59:07

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