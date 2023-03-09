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صور | بدء إزالة الأكشاك و المخالفات في ” شعبية عمارات القوشي ” في #مصراتة بأمر ا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بدء إزالة الأكشاك و المخالفات في ” شعبية عمارات القوشي ” في #مصراتة بأمر النائب العام عقب الحملة الأمنية على تجارة الممنوعات بالمنطقة يوم أمس . #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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