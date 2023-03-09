صور | بدء إزالة الأكشاك و المخالفات في ” شعبية عمارات القوشي ” في #مصراتة بأمر ا

صور | بدء إزالة الأكشاك و المخالفات في ” شعبية عمارات القوشي ” في #مصراتة بأمر النائب العام عقب الحملة الأمنية على تجارة الممنوعات بالمنطقة يوم أمس . #المرصد #ليبيا