صور | بدء إزالة الأكشاك و المخالفات في ” شعبية عمارات القوشي ” في #مصراتة بأمر ا

صور | بدء إزالة الأكشاك و المخالفات في ” شعبية عمارات القوشي ” في #مصراتة بأمر النائب العام عقب الحملة الأمنية على تجارة الممنوعات بالمنطقة يوم أمس . #المرصد #ليبيا
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
اللجنة الوزارية العربية تطالب #تركيا بسحب قواتها من #ليبيا و #سوريا و #العراق فو
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بو
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
الإخواني منصور الحصادي: من أشد المزالق خطرًا على المُفتي، أن يتَّبع أهواء الرؤسا
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
عاجل | #تونس > هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان ولاية المنستير قبل قليل ومعهد الر
تم النشر منذُ 55 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك