الدبيبة: لن نحمي أي متورط في الفساد أو مُقصر في خدمة أبناء الشعب الليبي. ــ مشك

الدبيبة: لن نحمي أي متورط في الفساد أو مُقصر في خدمة أبناء الشعب الليبي.

ــ مشكلة الكهرباء ورثناها عن السنوات السابقة، ووعدنا الشعب بالتعامل معها.

ــ حكومتنا ملتزمة بمبادئ الإفصاح والشفافية في المصاريف الحكومية والتعاقدات.

ــ ملتزمون بالإجراءات التعاقدية، وضمان توزيعها بعدالة على كافة تراب الوطن.

ــ حكومتنا طبقت خطة تنمية بشكل مسؤول وطني، راعى احتياجات كل المناطق.

ــ تمكنا من تشغيل عدد كبير من المشروعات المتوقفة خلال السنوات الماضية، في الصحة والتعليم، ونفذنا جدول المرتبات الموحد.

ــ نفذنا وعودنا التي قطعاناها لأهلنا في مدينة #الخمس، وشبابنا رغم كل الظروف، خاصة تلك المتعلقة بصرف المرتبات ومنح الطلبة والإسكان الشباب والتأمين الصحي للمتقاعدين.

ــ قمنا بتشكيل غرفة طوارئ تجارية لمتابعة توفير السلع التموينية والتعامل مع الخروقات التي نأمل ألا تحدث.

ــ على كافة الوزارات والجهات المعنية تقليص المصاريف والشفافية على أبعد حدودها في التعاقدات الحكومية. #ليبيا_برس

2023-03-09 12:33:34

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