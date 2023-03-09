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عاجل > الطرابلسي : المبلغ الذي كان معي في باريس كان 20 ألف يورو فقط . تفاجئت

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > الطرابلسي : المبلغ الذي كان معي في باريس كان 20 ألف يورو فقط . 📌تفاجئت بحملة مدونين يتنقلون و يسترزقون بين البركان والكرامة وفبراير وسبتمبر يشنون علي حملة كاذبة. 📌 10 آلاف يورو من المبلغ الذي كان بحوزتي أرسله معي صديق لجريح من #الزنتان يعالج في #فرنسا . #ليبيا #المرصد ( كلمة في اجتماع مجلس الوزراء )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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