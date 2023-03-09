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#انفو_المرصد | شركة الكهرباء تواصل استقبال المعدات تباعًا من الشركات الأجنبية لل

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | شركة الكهرباء تواصل استقبال المعدات تباعًا من الشركات الأجنبية للصيانة و المحطات الجديدة و مجلس إدارتها يؤكد : نسابق الزمن قبل الذروة الصيفية بعد انقضاء الشتوية بلا انقطاعات . #ليبيا




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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