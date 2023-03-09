انفو_المرصد | شركة الكهرباء تواصل استقبال المعدات تباعًا من الشركات الأجنبية لل

#انفو_المرصد | شركة الكهرباء تواصل استقبال المعدات تباعًا من الشركات الأجنبية للصيانة و المحطات الجديدة و مجلس إدارتها يؤكد : نسابق الزمن قبل الذروة الصيفية بعد انقضاء الشتوية بلا انقطاعات . #ليبيا