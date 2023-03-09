صور | الشركة المنفذة لطريق ( خلة الفرجان – ترهونة ) تستأنف وتنتظم في مشروع صيانة وتوسعة الطريق بطول 82 كم و تباشر في أعمال الكشط والتسوية . #ليبيا #المرصد