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صور | الشركة المنفذة لطريق ( خلة الفرجان – ترهونة ) تستأنف وتنتظم في مشروع صيانة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الشركة المنفذة لطريق ( خلة الفرجان – ترهونة ) تستأنف وتنتظم في مشروع صيانة وتوسعة الطريق بطول 82 كم و تباشر في أعمال الكشط والتسوية . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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