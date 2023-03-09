رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال استقباله رئيس أركان ا

رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال استقباله رئيس أركان المنطقة الغربية، محمد الحداد: ليبيا كانت تلعب دورًا هامًا في حل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين دول القارة الإفريقية.

– نأمل أن تستعيد #ليبيا دورها الإيجابي في المنطقة، وفي القارة الإفريقية وتُعجل بالخروج من الأزمة التي تشهدها.

– ليبيا كانت تعمل دومًا على التشجيع على إحداث مؤسسات إفريقية بإمكانها توفير كافة موجبات التنمية والرخاء والرقي لشعوبها.

– ليبيا كانت تحرص على إرساء موجبات الأمن والاستقرار في بلدان هذه القارة وفي غيرها.

– يجب التعجيل بخروج ليبيا من أزمتها حتى يتسنى لها استعادة دورها الفاعل في إعادة إرساء السلم والاستقرار في فضائنا الإقليمي والمتوسطي المشترك.

– تاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يحتم علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة.

– نجدد التأكيد على دعم وتضامن الشعب الجزائري برمته لنظيره الليبي، منذ بداية أزمة 2011.

– ندعم حل الأزمة ولم الفرقاء الليبيين بعيدًا عن كل التجاذبات والأجندات الأجنبية.

– موقفنا نابع من عمق العلاقات التاريخية العريقة التي تربط الشعبين الشقيقين، خاصة إبان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة.

– لم ولن ننسى المساندة التي قدمها الأشقاء الليبيون لثوارنا البواسل.

– #ليبيا لم تتخلف عن تقديم الدعم اللازم والسند الثابت لقضيتنا الوطنية، وكان حينها التراب الليبي عمقا بالغ الأهمية لمجاهدينا.

– معركة “إيسين” تشهد على مساندة الشعب الليبي للثوار الجزائريين ضد قوات الاستعمار الفرنسي الغاشم، على هذا الأمر. #ليبيا_برس

2023-03-09 19:30:23

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