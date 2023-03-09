عضو مجلس النواب أسمهان بالعون: – المبعوث الأممي عبد الله باثيلي يسعى من خلال مب

عضو مجلس النواب أسمهان بالعون:

– المبعوث الأممي عبد الله باثيلي يسعى من خلال مبادرته للسيطرة المطلقة على العملية السياسية في ليبيا، وعلى مجلسي النواب والدولة كسر الجمود السياسي وإيجاد أرضية مشتركة للتوافق.

– باثيلي يسعى لسحب حل النقاط الخلافية من مجلسي النواب والدولة لفشلهما بذلك.

– الليبيون يشككون في دور البعثة الأممية بعد أن رعت مبادرات سياسية فاشلة.

– يمكن قبل نهاية العام وضع إطار زمني للانتخابات لكن يصعب إجراؤها هذا العام، كما ينبغي التغلب على التحديات اللوجستية أمام الانتخابات وتشكيل حكومة تشرف عليها.

#ليبيا_24

2023-03-09 18:23:56

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