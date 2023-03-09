المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – اجتماعات الدبيبة ورهطه باتت مكررة وبائسة والحد

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– اجتماعات الدبيبة ورهطه باتت مكررة وبائسة والحديث عنها يصيبك ( بالقيء) لكثرة التدليس والضحك والتزوير والإستهانة الأمة الليبية.

– باتت المرتبات وتنفيذ قوانين الحماية الإجتماعية بشرى للفقراء المقهورين، إن هذه الإجتماعات رسالة تذكير للعجز الرسمي للمؤسسات الرسمية وعدم قدرتها في إنفاذ قراراتها المتعلقة بإزاحة اكبر ( أفاق) عن السلطة التنفيذية وإنقاذ ليبيا منه.

– هذه الإجتماعات تذكير لباشاغا ومستشاريه بأن أدائهم الباهت والضعيف يزيد من الطين بله وعليه أن يفكر جديا في الانسحاب ويفتح الطريق لغيره لعله يكون قادرا على إنقاذ البلاد والعباد من خطر داهم يقترب.

– الطافش لن يخرج قبل أن يجفف أموال ليبيا ويقذفها رهينة للبنك الدولي.

#ليبيا_24

2023-03-09 18:10:33

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