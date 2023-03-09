عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب: عقيلة يريد التحكم في كل التكليفات والعقود ع

عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب: عقيلة يريد التحكم في كل التكليفات والعقود عبر الإشراف عليها من قبل هيئة الرقابة الإدارية التابعة له وتحت سيطرته.
– اختصاص الرقابة المسبقة والمصاحبة واللاحقة للعقود الذي سحبه البرلمان من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية اختصاص أصيل لديوان المحاسبة.
– هذا الاختصاص موجود منذ تأسيس الديوان في العهد الملكي.
– العقود منها ما لا يحتاج إلى رقابة سابقة ويحتاج إلى ملاحقة فقط.
– العقود الكبيرة تشترط موافقة الديوان عليها قبل التعاقد.
– حسب اتفاق بوزنيقة في المغرب حصة مجلس النواب هي؛ البنك المركزي والرقابة الإدارية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-03-09 22:10:40
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