الصادق الغرياني: مجلسا النواب والدولة يُريدان أن تظل #ليبيا في أزمتها، وأن يُمدد

الصادق الغرياني: مجلسا النواب والدولة يُريدان أن تظل #ليبيا في أزمتها، وأن يُمددا لأنفسها، وألا يسمحا بالانتخابات.

ــ هذا المجلسان جسمان فاقدان للشرعية، وتصرفاتهم فاقدة للشرعية حتى بمقتضى اتفاقياتهم الخارجة عن الدستور والقانون.

ــ مستحيل أن يتم إجراء انتخابات في وجود هذين الجسمين، لأنهم أجسام تأخذ مرتبات عالية من غير خدمة ولا مسؤولية إلا تأجيج الأزمات واختراع الترهات والاختلاقات.

ــ عقيلة صالح يتلاعب بالتعديلات الدستورية لإضافة جسم أو إلغاء آخر، وينقض أساس الدولة من دون جلسات صحيحة قانونًا، ولا مجلس فاقد للشرعية.

ــ المجتمع الدولي يُعامل “النواب والدولة”، كفاقدا للشرعية وللشفافية وللإجراءات القانونية الصحيحة.

ــ عندما عقد عقيلة صالح جلسة للبرلمان ورشح حكومة باشاغا الموازية التي كان يريد أن يُمكّن لها، كان التزوير واضحًا على الهواء.

ــ هذا جعل المجتمع الدولي يدرك أن قرارات هذا المجلس ليست قانونية، ولا متحصلة على النصاب القانوني. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-03-09 23:25:22

1678404322