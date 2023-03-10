لجنة تقصي الحقائق في ليبيا التابعة للأمم المتحدة : – وزيرة الخارجية بحكومة الدب

لجنة تقصي الحقائق في ليبيا التابعة للأمم المتحدة :

– وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش أبدت عدم رغبتها في استمرار عمل اللجنة.

– اللجنة لم تنهِ عملها، وبحاجة لفترة أطول لرصد وكشف الكم الكبير من الانتهاكات الخطيرة الواقعة على الأرض، والتي تتطلب التوثيق ومتابعة إجراءات الملاحقة الدولية والمحلية.

– نحترم قرار حكومة الوحدة ولكن نشكك في قدرتها، لاسيما في ظل الانقسامات السياسية في البلاد وحالة عدم الاستقرار.

– سنصدر التقرير الختامي في 31 مارس، وسيضمن هذا التقرير بعض الأسماء، وستطالب بملحقاتهم دوليا ومحليا.

– على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن لا يترك ليبيا دون لجنة تتابع الوضع، خاصة مع عدم قدرة المؤسسات الليبية، مبينة أنه من المتوقع أن يتم تعيين لجنة أخرى وبصلاحيات وولاية جديدة.

– هناك انتهاكات واسعة في ليبيا، لاسيما النساء وفي السجون ومراكز الهجرة.

– وثقنا بعض تدخلات الدول المحيطة بليبيا بشكل سلبي في ملف المهاجرين.

#ليبيا_24

2023-03-10 01:54:50

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