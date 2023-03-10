عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – منح ديوان المحاسبة صلاحية مراقبة العقود، م

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:
– منح ديوان المحاسبة صلاحية مراقبة العقود، منذ عام 2012، هو فتح باب للفساد.
– الديوان عليه ملاحظات، ويتحصل على رشاوى أو عمولات، وفق التقارير التي وردت من متابعة الأجهزة الرقابية.
– مجلس النواب رصد عقوداً غير سوية عند ديوان المحاسبة، لا تعبر عن مصداقيتها.
– مراقبة العقود هي اختصاص أصيل لهيئة الرقابة الإدارية، من حيث الدورة المستندية وشروط وقانونية العقود الخاصة والعامة.
– هذه القوانين وضعية من صنع الإنسان، وأن الزمن يتغير ولا بد من مواكبته، والأمر يتوجب اتخاذ قرارات بشأن الرقابة.
#ليبيا_24
2023-03-10 12:54:36
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