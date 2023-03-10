المترشح الرئاسي، الشريف الوافي: المليشيات والمال الفاسد أكبر معوق لإجراء الانتخا

المترشح الرئاسي، الشريف الوافي: المليشيات والمال الفاسد أكبر معوق لإجراء الانتخابات.

ــ كنت أعرف أناس يريدون الترشح في الانتخابات الماضية، لكنهم تراجعوا لأن الميليشيات قالت لهم لا تترشحوا.

ــ الانتخابات في #ليبيا، يُسيطر عليها زعماء التشكيلات المسلحة والمال الفاسد.

ــ ينبغي إيجاد مخرج لمسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات، لأن منهم من له دور وطني.

ــ العسكريون منهم شخصيات وطنية، ونحن في مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة المدنية، ويجب أن يُسمح لهم بالترشح.

ــ الليبيون كانوا يقولون لا لهيمنة الإخوان، والآن الإخوان بات لديهم المال يمكنهم من إدارة أي انتخابات لصالحهم.

ــ قدمت مقترحا أنه لو حدث أمر في الانتخابات الرئاسية، أن يتم انتخاب مجلس رئاسي بجانب مجلس النواب.

ــ مقترحي أن يكون هناك مجلس رئاسي منتخب، من 3 أشخاص ممثلين لكل إقليم ويتولى كل منهم رئاسة المجلس لستة أشهر.

ــ المفترض أن يكون من مهام البرلمان المقبل الرئيسية، إحياء لجنة الـ60، أو إنشاء جهة أخرى لإطلاق مشروع الدستور. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-03-10 19:04:41

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