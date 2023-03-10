أعلنت شركة “دايو” للهندسة والإنشاءات الكورية الجمعة، عن توقيع عقد مع الشركة العا

أعلنت شركة “دايو” للهندسة والإنشاءات الكورية الجمعة، عن توقيع عقد مع الشركة العامة للكهرباء لبناء محطات طاقة تعمل بالغاز في ليبيا.

وقالت الشركة في تصريح نقلته صحيفة “دا كوريا هيرالد”، الجمعة، إن عقد بناء محطات الطاقة التي ستعمل بالغاز في منطقتي مليتة ومصراتة، المبرم مع شركة الكهرباء الليبية، تبلغ قيمته 790 مليون دولار؛ لافتة إلى أن هذا العقد سيساعدها على توسيع أعمالها في ليبيا، وفي البلدان المجاورة.

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