مدير مصلحة الجمارك الليبية، سليمان سالم، يُقرر تجميد قسم مكافحة التهريب والمخدرا

مدير مصلحة الجمارك الليبية، سليمان سالم، يُقرر تجميد قسم مكافحة التهريب والمخدرات #الزاوية، بدعوى أن القسم لا يعمل بالشكل المطلوب، وغير قادر على أداء المهام المُناطة به.

ــ القرار يشمل نقل التابعين للقسم إلى الأقسام الأخرى التابعة لإدارة مكافحة المخدرات.

ــ مدير مصلحة الجمارك قرر أيضًا نقل العميد محمد أرحيم من منصبه كرئيس لمركز جمرك ميناء #الخمس البحري، إلى مديرية جمارك #طرابلس.

ــ قرار نقل أرحيم يأتي بعد كشفه أكبر عملية تهريب لمادة الكوكايين المُخدرة بميناء الخمس، بقيمة تتعدى 200 مليون دينار. #ليبيا_برس

2023-03-10 20:29:15

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