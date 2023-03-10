بن قدارة يدعو الشركات الأمريكية لعودة العمل في قطاع النفط والغاز الليبي، خلال لق

بن قدارة يدعو الشركات الأمريكية لعودة العمل في قطاع النفط والغاز الليبي، خلال لقائه بعدد من المسؤولين الأمريكيين في #واشنطن.

ــ بن قدارة عقد عدة لقاءات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جيوفري بيات، ونائب وزير الطاقة ديفيد تورك، ومديرة إدارة شمال #إفريقيا بالخارجية الأمريكية، فيكتوريا تيلور.

ــ الجانب الأمريكي أكد خلال هذه الاجتماعات على دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط، وحرصه على إنجاح جهودها في رفع إنتاج النفط والغاز.

ــ الجانب الأمريكي أشاد بارتفاع إنتاج النفط، وجدد حرصه على إنجاح جهود “الوطنية للنفط” في تطوير الصناعات النفطية والمصافي. #ليبيا_برس (بيان للوطنية للنفط)

2023-03-10 23:27:50

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