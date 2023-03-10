مكتب النائب العام يُحيل 26 مُتهمًا بارتكاب جرائم فساد في القطاع المصرفي، إلى قضا

مكتب النائب العام يُحيل 26 مُتهمًا بارتكاب جرائم فساد في القطاع المصرفي، إلى قضاء الحكم، بعدما استولى بعضهم على 12 مليون دينار من أموال مصرف شمال إفريقيا.

ــ النائب العام: المتهمون زوّروا البيانات المدرجة في قواعد بيانات المصارف، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

ــ المتهمون شكّلوا جماعات إجرامية، تُتيح لهم الوصول لقواعد بيانات مصارف تجارية، وتعظيم مديونية المصرف في حسابات مصرفية تم تعيينها، بإدراجهم أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة.

ــ المتهمون أجروا عمليات مصرفية تُيسِّر لهم استبدال القيم المالية التي وصلوا إليها، ما يقابلها من النقد الأجنبي، واستولى بعضهم على 12 مليونًا من أموال مصرف شمال أفريقيا.

ــ بعض المتهمين شرعوا في الاستيلاء على أموال مصارف الجمهورية، والوحدة، والتجاري الوطني، وشمال أفريقيا. #ليبيا_برس

2023-03-11 00:49:20

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