باثيلي: تأجيل الانتخابات كان خيبة أمل لمواطني #ليبيا، وشددت خلال الأشهر الماضية على ضرورة استكمال القاعدة الدستورية، والمتطلبات القانونية الأخرى للانتخابات.

ــ تسجيل 2.8 مليون ناخب، رسالة واضحة كان ينبغي أن يسمعها القادة الحاليين للبلاد على جميع المستويات.

ــ عقيلة والمشري أعنا أكثر من مرة توقيعهما اتفاقًا لاستكمال مناقشات القضية الدستورية، ولكن ظل الخلاف قائمًا على قضايا رئيسية مثل شروط الترشح لانتخابات الرئاسة.

ــ خلال شهر فبراير واصلت لقاءاتي معهما لحثهما على للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.

ــ عدد كبير من الليبيين قدموا مقترحاتهم، إبداءً لحسن النية والشعور العالي من الالتزام الوطني. #ليبيا_برس

2023-03-11 12:47:12

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