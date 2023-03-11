عاجل //باتيلي: – طالبت العديد من الأطراف بينهم حفتر وأعضاء 5+5 والقادة الاجتماع

عاجل //باتيلي:

– طالبت العديد من الأطراف بينهم حفتر وأعضاء 5+5 والقادة الاجتماعيين بتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة

– أثني على المجلس الرئاسي ومجهوداته وسأواصل العمل معه لتنفيذ مبادرتي

– لا يوجد أي سبب للتأخير الآن وبالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو القادم

– التزمنا برعاية الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين لضمان توفير الأمن الانتخابي

– أحث القادة الليبيين لاغتنام هذه الفرصة وأدعو الأطراف الإقليمية والدولية للاستفادة من هذا الزخم ودعم الأطراف الليبية

– مبادرتي هدفها أن تكون ليبيا حرة ومستقلة ومزدهرة وهذا ما أدعو إليه

– نسعى للتوصل إلى مسار ليبي ليبي لإجراء الانتخابات وهدفنا الوحيد هو الوصول لحلول وسطية بشأن القضايا الخلافية لضمان الذهاب للانتخابات

– اللجنة رفيعة المستوى هي طريقة جديدة لضمان ملكية وطنية للعملية الانتخابية من قبل الليبيين أنفسهم

– الفريق رفيع المستوى سيعمل بشكل بناء لتمكين إجراء انتخابات شاملة وآمنة هذا العام وتلبية تطلعات الشعب الليبي

– الأطراف التي ستمثل اللجنة رفيعة المستوى سيتم اختيارها من قبل الممثلين الليبيين وستقوم البعثة بتسيير المشاورات

– الفريق رفيع المستوى يسعى لإشراك مزيد من الأطراف المعنية لتحقيق توافق أمني أوسع وعملية انتخابية واسعة تلبي طموحات الشعب

– نحن ندعم المفوضية الوطنية للانتخابات وسنزيد من تعاوننا معها للإسراع في تنفيذ خطتها

– التقيت بالمشري وسألتقي بعقيلة صالح خلال الأيام القادمة

– لا يوجد أي سبب للتأخير ومع اقتراب شهر رمضان بالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات بحلول شهر يونيو

– سيكون مجلسا الدولة والنواب في موضع مساءلة أمام الليبيين والعالم

#ليبيا_24

2023-03-11 12:58:05

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