#عاجل// المبعوث الأممي عبد الله باتيلي :

– يمكن إجراء الانتخابات في منتصف يونيو المقبل

– التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة جاء بوتيرة سريعة وهو خطوة في الاتجاه الصحيح

-تأجيل الانتخابات قبل عام من الأن كان خيبة أمل لليبيين

-قرر مجلسي النواب والدولة تكليف لجنة مشتركة من 6 أعضاء لمناقشة القوانين الانتخابية ولاحظت الوتيرة المتسارعة لكليهما لاعتماد الثقة

-إذا عملت لجنة 6+6 بنفس السرعة وعالجت جميع الثغرات وأوجه القصور ضمن إطار زمني معقول وخرجت بقاعدة دستورية موثوقة للانتخابات فإن هذا سيمثل شيء إيجابي ويمكن المفوضية من المضي قدما لإجرائها

#ليبيا_24

2023-03-11 12:37:37

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