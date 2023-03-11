#عاجل// المبعوث الأممي عبد الله باتيلي :
– يمكن إجراء الانتخابات في منتصف يونيو المقبل
– التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة جاء بوتيرة سريعة وهو خطوة في الاتجاه الصحيح
-تأجيل الانتخابات قبل عام من الأن كان خيبة أمل لليبيين
-قرر مجلسي النواب والدولة تكليف لجنة مشتركة من 6 أعضاء لمناقشة القوانين الانتخابية ولاحظت الوتيرة المتسارعة لكليهما لاعتماد الثقة
-إذا عملت لجنة 6+6 بنفس السرعة وعالجت جميع الثغرات وأوجه القصور ضمن إطار زمني معقول وخرجت بقاعدة دستورية موثوقة للانتخابات فإن هذا سيمثل شيء إيجابي ويمكن المفوضية من المضي قدما لإجرائها
#ليبيا_24
2023-03-11 12:37:37
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