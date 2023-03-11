وصف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الوضع في ليبيا بكونه جيد جدًا مقارنة ب

وصف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الوضع في ليبيا بكونه جيد جدًا مقارنة بالوضع في الدول المجاورة، وقال “لدينا صناعات كثيرة مثل العصير والمكرونة.. الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر علينا، ولم تختف أي سلعة من الأسواق”، داعيا الليبيين إلى التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.

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