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وصف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الوضع في ليبيا بكونه جيد جدًا مقارنة ب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وصف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الوضع في ليبيا بكونه جيد جدًا مقارنة بالوضع في الدول المجاورة، وقال “لدينا صناعات كثيرة مثل العصير والمكرونة.. الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر علينا، ولم تختف أي سلعة من الأسواق”، داعيا الليبيين إلى التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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