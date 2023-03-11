عاجل // المبعوث الأممي عبدالله باتيلي: – فُوضت من قبل مجلس الأمن لأبادر بعمل ك

#عاجل // المبعوث الأممي عبدالله باتيلي:
– فُوضت من قبل مجلس الأمن لأبادر بعمل كل ما يهدف للجمع بين الأطراف الليبية لتتجاوز الظروف الحالية والسير بالبلاد للانتخابات التي تعطي الشرعية لمؤسسات البلاد
– إعطاء الليبيين فرصة اختيار قادتهم عبر صناديق الاقتراع هو الطريق للبلاد نحو الازدهار والسلام
– الانتخابات مهمة لإعادة بناء المؤسسات الشرعية التي تخدم الليبيين
– الترتيبات المتتالية والحكومات الانتقالية اللانهائية والأجسام التشريعية التي تعمل تحتها هي سبب عدم الاستقرار الذي يهدد هذا البلد
– إطالة هذا الوضع في ليبيا سيزيد من المعاناة والاضطرابات ويعرض البلاد للخطر
#ليبيا_24
2023-03-11 12:21:53
1678537313
أضف تعليقـك