عاجل // المبعوث الأممي عبدالله باتيلي: – فُوضت من قبل مجلس الأمن لأبادر بعمل ك

#عاجل // المبعوث الأممي عبدالله باتيلي:

– فُوضت من قبل مجلس الأمن لأبادر بعمل كل ما يهدف للجمع بين الأطراف الليبية لتتجاوز الظروف الحالية والسير بالبلاد للانتخابات التي تعطي الشرعية لمؤسسات البلاد

– إعطاء الليبيين فرصة اختيار قادتهم عبر صناديق الاقتراع هو الطريق للبلاد نحو الازدهار والسلام

– الانتخابات مهمة لإعادة بناء المؤسسات الشرعية التي تخدم الليبيين

– الترتيبات المتتالية والحكومات الانتقالية اللانهائية والأجسام التشريعية التي تعمل تحتها هي سبب عدم الاستقرار الذي يهدد هذا البلد

– إطالة هذا الوضع في ليبيا سيزيد من المعاناة والاضطرابات ويعرض البلاد للخطر

#ليبيا_24

2023-03-11 12:21:53

1678537313