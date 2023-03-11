المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش: الأجسام السياسية تُ

المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش: الأجسام السياسية تُعطل العملية الانتخابية خدمة لمصالحهم الشخصية، ولابد من الضغط عليهم.

ــ مجلسا النواب والدولة يتحملان مسؤولية الوضع الحالي، بما في ذلك التحركات الأجنبية لتسريع العملية الانتخابية.

ــ الأجسام السياسية تُصر على عدم إرجاع الأمانة لأهلها، ولم يعد هناك حل آخر سوى إقامة جسور ثقة جديدة مع الدول، حتى تساعد في إرجاع القطاع إلى سكته الصحيحة.

ــ تحرك دبلوماسيين لخمس دول في #ليبيا، للدعوة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، من شأنه أن يؤثر إيجابًا على الوضع المحلي.

ــ 3 مليون مواطن ليبي ينتظرون منذ سنوات عديدة رجوع الشرعية إليهم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-11 16:22:21

1678551741