قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في تعليق له على ما جاء في المؤتمر الصحفي للمبع

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في تعليق له على ما جاء في المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي عبد الله باثيلي، إن للمجلس إرادة سياسية قوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكوّنات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام.

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