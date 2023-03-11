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رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي: – نجدد دعمنا الكامل والمستمر ل باتيلي منذ ترش

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي:

– نجدد دعمنا الكامل والمستمر ل باتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، ونثمّن جهوده الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية.

– عاقدون العزم على تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة.

– مستمرون في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار و كل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد.

#ليبيا_24

2023-03-11 19:16:06

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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