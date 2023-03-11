الإخواني محمد صوان يُطالب باثيلي بالتعجيل بتشكيل اللجنة رفيعة المستوى لتكون هي ا

الإخواني محمد صوان يُطالب باثيلي بالتعجيل بتشكيل اللجنة رفيعة المستوى لتكون هي الضامن لإيجاد حكومة موحدة تقوم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة.

صوان: يجب تشكيل هذه اللجنة لسد أي فجوات يخفق المجلسان أو لجنة 6+6 في التوافق عليها مع ضرورة وضع سقف زمني محدد لها.

– ترحيب باثيلي بتوافق النواب والدولة على التعديل الدستوري الـ13 ودعوته لهما لاستكمال باقي الاستحقاقات للبناء عليه خطوة مهمة

– ترحيب باثيلي تأكيد على مشروع التوافق الوطني المبني على ملكية الليبيين للحل الذي ندعو إليه ونتسمك به.

– نعتبر هذا التوافق هو مفتاح الحل للأزمة مهما كانت الصعوبات التي تواجه توافق المجلسين.

– أدعو المجلسين لتحمل مسؤولياتهما أمام الشعب الليبي، فلم يعد هناك وقت نضيعه. #ليبيا_برس

2023-03-11 22:04:14

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