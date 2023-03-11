أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب “فتحي المريمي”، رفضه للانتقادات التي و

أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب “فتحي المريمي”، رفضه للانتقادات التي وجهها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال المريمي في تصريح للحدث إن باتيلي اعتبر مجلس النواب أحد أسباب المشكلة في ليبيا وهذا غير صحيح، مشيراً إلى أن المجلس أعد قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما أقر التعديل الدستوري الـ 13 وعمل على تذليل الصعوبات التي واجهت مفوضية الانتخابات.

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