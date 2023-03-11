بيان مشترك بين ناديي الأهلي والأخضر: – في الوقت الذي يستعد فيه الشقيقين ناديي ا

بيان مشترك بين ناديي الأهلي والأخضر:

– في الوقت الذي يستعد فيه الشقيقين ناديي الأهلي والأخضر، للعب مباراة الدور النصف النهائي لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، بدار السلام مدينة طبرق.

– وإذا أننا لاحظنا بأن الجماهير تواصل التحشيد؛ وذلك للتوجه إلى مدينة طبرق؛ في حين أن المباراة ستقام دون حضور الجمهور، وسط تشديدات أمنية صارمة تؤكد منع الجماهير من التواجد داخل الملعب ومحيطه.

– عليه؛ حرصا من المؤسستين على سلامة كافة الجماهير ؛ وتفاديا لأي صدامات وإشكالات لاقدر الله قد تقع؛ نؤكد أن اولويتنا هي إقامة المباراة في ظروف ملائمة تحت إطار التنافس الشريف والروح الرياضية بين أبناء

الوطن الواحد؛ أملين من الجميع التعاون للعبور بالمباراة لبر الأمان وإنجاح هذا العرس الرياضي لبرقة خصوصًا، وليبيا عموما.

#ليبيا_24

2023-03-12 01:03:06

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