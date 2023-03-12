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عضو مجلس الدولة الاستشاري، صفوان المسوري: مصداقية المجلسين مرتبطة بإنجاز القواني

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

عضو مجلس الدولة الاستشاري، صفوان المسوري: مصداقية المجلسين مرتبطة بإنجاز القوانين الانتخابية في إطار زمني معقول وقريب.

– بعد ترحيب باثيلي بالاتفاق على التعديل الدستوري 13 على النواب والدولة الإسراع بتشكيل لجنة 6+6 لإنجاز قوانين الانتخابات، وعقد اجتماعها الأول دون تأخير.

– يجب أن يتم توحيد الجهود بعد ذلك نحو سلطة تنفيذية موثوقة لإتمام إجراء الانتخابات.

– يجب تقييم مدى مطابقة الإطار النظري الذي يقدمه باثيلي مع إمكانية تنفيذه فعليًا على الأرض.

– مجلس الأمن لم يستطع التوافق على بيان أو تصريح صحفي يدعم خطة باثيلي، ما يعكس تباين مواقف الـ5 الكبار حولها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-12 10:04:01

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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