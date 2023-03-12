عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد بوبريق: باثيلي يمثل الدول المتصارعة على النفوذ في ليبيا وإذا استطاع التوفيق بين مصالح هذه الدول يمكن أن ينجز شيئا.

– ترحيب باثيلي بالتعديل الدستوري 13 مؤشر جيد ولكنه بحاجة إلى ضغط على الأطراف الدولية للقبول به.

– حديث باثيلي عن التوافق بين الأطراف الليبية يقصد به التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا عن طريق الوكلاء المحليين.

– بعض الدول شعرت بأنها غير مُمثلة في التوافقات الحالية، وبالتالي تطالب بلجنة حوار تضمن مشاركتها عن طريق وكلائها المحليين.

– أتوقع حدوث انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، ولكن هناك تخوفات من بعض العراقيل. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-12 12:12:11

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