عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص:

– شهية غير مبررة للاستحواذ على أدوار الآخرين.

– بعضهم يعيش في عزلة سياسية يحاول أن يتمدد من خلال الاستحواذ الغير مبرر والذي يتغنى بمصالح الشعب والشرعية والمراحل الانتقالية، وتسليم السلطة مقابل الانتخابات، وغيرها من المبررات التي يلقيها العديد من الأطراف.

– كان واضحاً غياب التوازن في مبادرة المبعوث الأممي لليبيا الإفريقي الذي يحمل لليبيا مشاعر طيبة وذلك لما تمثله ليبيا من أهمية لقارة افريقيا.

– المفقود في المبادرة هو عدم وضوح تركيبة الحل والاوضح من ذلك الانقسام في مجلس الأمن حول أليات إنهاء المراحل الانتقالية.

– انتخابات 2023 لازالت كرة يتلقفها الشخص الغير مناسب لعقدها والاشراف على سيرها ورعاية نتائجها.

– التفكير في التغيير الآمن أولوية كبيرة ويحتاج إعادة النظر في أهلية قيادة ملف الانتخابات وإيصالها لبر الأمان، واجب ومسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الجميع بعيداً عن المتاجرة باستقرار وأمن وسلامة الليبيين.

#ليبيا_24

2023-03-12 13:01:35

1678626095