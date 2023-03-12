المحلل السياسي عبدالسلام الراجحي: القضاء حكم بعودة سيف الإسلام القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية.

ــ خليفة حفتر عليه حكم قضائي في التسعينات ومطلوب للعدالة، ويجب أن يُسلم نفسه، وكذلك عليه حكم بعد 2011م من محكمة عسكرية في #مصراتة.

ــ على حفتر تسليم نفسه، ولو كان بريئًا فلتُبرئه المحكمة العادلة، ولو كان من عليهم أحكام ممنوعين من الترشح فلا يحق له الترشح.

ــ حفتر ليس عليه مشكلة الجنسية فحسب بل عليه أيضًا أحكام قضائية، ولا يحق له الترشح.

ــ على مجلس النواب وضع مادة في القانون أن من عليه أحكام يُمنع من الترشح، وسنجد أن المفوضية ستمنع حفتر من الترشح.

ــ لم يطعن أحد على حفتر في القوانين السابقة، لأن القانون نص بأن يكون حكم نهائي وبات، ويجب أن تفصل فيه كل الدوائر القضائية حتى المحكمة العليا. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-03-12 14:57:13

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