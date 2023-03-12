قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن هناك أطرافا دولية لديها اعتراض عل

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن هناك أطرافا دولية لديها اعتراض على مترشحين بعينهم أجاز لهم قانون الانتخابات الترشح، وبالتالي وصلنا إلى إعلان القوة القاهرة، قُبيل 24 ديسمبر بشهر، مشيرا إلى أن مجلس النواب لم يكن عائقًا في إجراء الانتخابات، لا في عام 2021 ولا في هذا العام، “وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك تشكيل للجنة «6+6» من مجلسي النواب والدولة، لمراجعة قوانين الانتخابات والتوافق عليها”.

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