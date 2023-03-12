جدّدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال، خلال لقاء جمعها اليوم ال

جدّدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال، خلال لقاء جمعها اليوم الأحد، برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزام بلادها بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، وتأييدها للمسار الديمقراطي، كما قدمت إحاطةً حول الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع القادم للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتأتي هذه الإحاطة إثر انتقال الرئاسة المشتركة للجنة المسار الأمني والعسكري إلى المملكة المتحدة.

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