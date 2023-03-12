قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده تعمل في الملف الليبي لتحقيق استقرار في المنطقة بأسرها، مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المختلفة التي تمارسها بعض الدول المؤثرة، والحديث مع جميع القوى في الميدان، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات ما يزال غير ممكن، على الرغم من جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي تدعمه إيطاليا.

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