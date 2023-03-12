قال عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، إن إجراء الانتخابات سيخفف من التدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أن نجاح لجنة 6+6 في تحقيق التوافق حول شروط الترشح للانتخابات سيسهل كثيرا في الإسراع في إجرائها نهاية العام الجاري، كما أكد أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تراجع عما قاله الفترة الماضية، ورجع للاعتماد على مجلسا النواب والدولة للخروج بقوانين انتخابية وخارطة طريق واضحة.

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