المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق: – ما أعلنه باثيلي هو ما قام به مجلس ال

المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق:

– ما أعلنه باثيلي هو ما قام به مجلس النواب فعليًا، خاصة فيما يتعلق بالمضي قدمًا في الانتخابات استنادًا للتعديل الدستوري الـ13.

ـ مجلس النواب أصدر قوانين الانتخابات وتم تسجيل الناخبين وفقا لها، ورسم الخطوط العريضة لحل الأزمة الليبية، ويتبقى فقط توافق المجتمع الدولي.

ـ التعديل الدستوري الـ13، يوضح صلاحيات السلطات في المرحلة القادمة، والعلاقة بين السلطات، والمُضي قدمًا في تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب.

ـ ينقصنا أن تكون هناك نية صادقة فعليًا من البعثة الأممية والمجتمع الدولي لإنجاح هذا المسار، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

– هناك أطراف دولية لديها اعتراض على مترشحين بعينهم أجاز لهم قانون الانتخابات الترشح، وبالتالي وصلنا إلى إعلان القوة القاهرة، قُبيل 24 ديسمبر بشهر.

– الدبيبة هو من عطل الانتخابات بدعمه للقوى المسلحة التي اقتحمت مقر مفوضية الانتحابات، لتعطيل حل الأزمة السياسية الليبية.

– لو لم تكن هناك حكومة موحدة على كامل البلاد، سوف تكون هناك تحديات كبيرة لإجراء الانتخابات.

– الجسم التشريعي وهو مجلس النواب لم يكن عائقًا في إجراء الانتخابات، لا في عام 2021 ولا في هذا العام.

– خلال الأيام المقبلة سيكون هناك تشكيل للجنة “6+6” من مجلسي النواب والدولة، لمراجعة قوانين الانتخابات والتوافق عليها.

#ليبيا_24

2023-03-12 19:08:04

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