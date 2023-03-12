انطلقت بإحدى الوحدات السياحية بجربة التونسية، الدورة 16 من الأيام الطبية، التي ت

انطلقت بإحدى الوحدات السياحية بجربة التونسية، الدورة 16 من الأيام الطبية، التي تنظمها نقابة أطباء القطاع الخاص، والتي تتواصل على مدى يومين. ويُشارك في الدورة الحالية أكثر من 200 طبيب من اختصاصات مختلفة، و70 طبيب أسنان وعدد من المخابر والعارضين وأطباء من ليبيا ودول أجنبية أخرى.

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