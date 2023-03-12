عاجل

عضو مجلس النواب عصام الجهاني: – تخبط المبعوث الأممي باتيلي واضح في المؤتمر الصح

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو مجلس النواب عصام الجهاني:

– تخبط المبعوث الأممي باتيلي واضح في المؤتمر الصحفي والرجل لايملك حلًا للازمة الليبية وحديثه مليء بالتناقضات.

– الأسبوع الماضي نقل معلومات غير صحيحة إلى الأمم المتحدة والآن يناقض نفسه، فتارة يقر التعديل الـ 13 وتارة يرفضه، ويتحدث عن لجنة عليا، والحقيقة أن حديثه لايعدو أن يكون جس للقبض ليس إلا.

– على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد مبادرة مشتركة بين الأمم المتحدة والليبيين لو كان الهدف حل الازمة الليبية.

– الحقيقة أن المجتمع الدولي يسعى لاستمرار الفوضى إلى حين إتمام الصفقات الخارجية بين الدول الفاعلة.

– القوى السياسية والفاعلة في ليبيا قدمت وما زالت تقدم التنازلات للوصول بالبلاد إلى مرحلة استقرار دائم ولكن المجتمع الدولي لا يريد ذلك.

#ليبيا_24

2023-03-12 18:30:04

1678645804

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك