عضو مجلس النواب عصام الجهاني: – تخبط المبعوث الأممي باتيلي واضح في المؤتمر الصح

عضو مجلس النواب عصام الجهاني:

– تخبط المبعوث الأممي باتيلي واضح في المؤتمر الصحفي والرجل لايملك حلًا للازمة الليبية وحديثه مليء بالتناقضات.

– الأسبوع الماضي نقل معلومات غير صحيحة إلى الأمم المتحدة والآن يناقض نفسه، فتارة يقر التعديل الـ 13 وتارة يرفضه، ويتحدث عن لجنة عليا، والحقيقة أن حديثه لايعدو أن يكون جس للقبض ليس إلا.

– على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد مبادرة مشتركة بين الأمم المتحدة والليبيين لو كان الهدف حل الازمة الليبية.

– الحقيقة أن المجتمع الدولي يسعى لاستمرار الفوضى إلى حين إتمام الصفقات الخارجية بين الدول الفاعلة.

– القوى السياسية والفاعلة في ليبيا قدمت وما زالت تقدم التنازلات للوصول بالبلاد إلى مرحلة استقرار دائم ولكن المجتمع الدولي لا يريد ذلك.

#ليبيا_24

2023-03-12 18:30:04

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