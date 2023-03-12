ذكر وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، مباشرة الوزارة في تنفيذ خطة أم

ذكر وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، مباشرة الوزارة في تنفيذ خطة أمنية تستهدف الحدود البرية والجوية والمنافذ بين ليبيا ودول الجوار، للحفاظ على مقدرات الوطن بحسب وصفه، وأضاف الطرابلسي بحسب الحساب الرسمي للوزارة، بأن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية تضمن تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها على كافة التراب الليبي وذلك خلال لقاء جنعه مع رئيس الأركان محمد الحداد.

#الحدث_الليبي