وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير:

– ميزانية تمول من بيع الدولار للمواطنين وليس صرف الدولار لمصلحة المواطنين .

– الكثيرون تداولوا خبر الفائض الوهمي في ميزانية الدبيبة والناتج عن بيع العملة الاجنبية للمواطنين والتجار بهامش ربح ضعفين ونصف في الدولار الواحد.

– هذا الفائض الوهمي رتب الدبيبة به التزامات زيادة المرتبات ومنح الأسر ومنح الزواج وغيرها من مسببات التضخم.

– النتيجة أصبحت المرتبات كقيمة تعادل قيمة واردات النفط قبل تعديل سعر الصرف فيه حين فقد الدينار نفسه قيمته السوقية.

– فعلا لا مجال لإعادة سعر الصرف السابق، وهو بالمناسبة أمر لا يملكه الصديق الكبير ، لأن الصديق الكبير لا يملك أموال الدولة بل يديرها لمصلحة الدولة أي الحكومة.

– ما يجب أن يكون هو إعادة النظر في جملة مواضيع وقضايا وبالتزامن وهي المرتبات والدعم وسعر الصرف والانفاق الحكومي ونطاقه.

– كان يجب على الكبير أن يقدم النصيحة للحكومة باستحالة معالجة سعر الصرف مع التوسع في المرتبات والإنفاق دون روية وجدوى اقتصادية واحتياجات حياتية، لكن هيهات.

#ليبيا_24

2023-03-13 00:26:12

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