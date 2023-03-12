أعلنت عدد من المدارس الواقعة داخ نطاق نطاق منطقة تاجوراء تعليق الدراسة ليوم الإث

أعلنت عدد من المدارس الواقعة داخ نطاق نطاق منطقة تاجوراء تعليق الدراسة ليوم الإثنين، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة داخل المنطقة، ورغم إعلان توقف النار بعد تدخل وساطات قبلية، إلا أن مدراء بعض المدراس بلغوا أولياء أمور الطلبة بعدم وجود دراسة لمدة 24 ساعة قابلة للزيادة بحسب تطور الأوضاع الأمنية داخل المنطقة.

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