الصحفي عبدالباسط بن هامل: – النموذج السوداني والعراقي واليمني … أمامنا أشقاء دف

الصحفي عبدالباسط بن هامل:

– النموذج السوداني والعراقي واليمني … أمامنا أشقاء دفعوا الثمن شعوبهم تنزف، ونحن تجري عملية الاستنزاف بأدوات رخيصة.

– لا حلول في الأفق، والانتخابات كذبة في مسرحية الوصاية الخارجية.

– متى سيغادر المرتزقة والاجانب ؟

– متى ستقفل القواعد الأجنبية ؟

– متى ستفكك الميليشيات ؟

– متى يتم جمع السلاح ؟

من يستطيع إيقاف تمزيق النسيج الاجتماعي ؟

– هل هم صعاليك المجتمع المدني العملاء ؟ أم أحزاب اللصوص سراق البنوك !؟

– متى يثور الشعب ؟!

#ليبيا_24

2023-03-12 23:24:00

1678663440