الصحفي عبدالباسط بن هامل: – النموذج السوداني والعراقي واليمني … أمامنا أشقاء دف

الصحفي عبدالباسط بن هامل:
– النموذج السوداني والعراقي واليمني … أمامنا أشقاء دفعوا الثمن شعوبهم تنزف، ونحن تجري عملية الاستنزاف بأدوات رخيصة.
– لا حلول في الأفق، والانتخابات كذبة في مسرحية الوصاية الخارجية.
– متى سيغادر المرتزقة والاجانب ؟
– متى ستقفل القواعد الأجنبية ؟
– متى ستفكك الميليشيات ؟
– متى يتم جمع السلاح ؟
من يستطيع إيقاف تمزيق النسيج الاجتماعي ؟
– هل هم صعاليك المجتمع المدني العملاء ؟ أم أحزاب اللصوص سراق البنوك !؟
– متى يثور الشعب ؟!
#ليبيا_24
2023-03-12 23:24:00
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