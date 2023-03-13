المترشح الرئاسي أسعد زهيو: الدول الغربية وخصوصًا الولايات المتحدة ستضع فيتو في و

المترشح الرئاسي أسعد زهيو: الدول الغربية وخصوصًا الولايات المتحدة ستضع فيتو في وجه ترشح سيف الإسلام القذافي.

– #الولايات_المتحدة ستسعى لوضع بنود قانونية تُقصي سيفغ الإسلام القذافي.

– الليبيون سيكونون في مواجهة مشكلة كبرى إذا أُقصي أي اسم من الأسماء الجدلية المرشحة للسباق الرئاسي عبر القوانين الانتخابية.

– إقصاء كل الأسماء الجدلية سيكون أقل وطأة من إقصاء بعض الأسماء الآن.

– وضع شروط الترشح في القوانين الانتخابية سيكون أخف ضررًا من أن يتم تضمينها في الإعلان الدستوري أو في الدستور الدائم.

– نحتاج كتابة الدستور بشكل موضوعي بعيدًا عما تشهده الساحة من انقسامات وتجاذبات.

– بعض المترشحين يُطلقون دعوات لإقصاء منافسيهم من السباق لإثبات وجودهم في المعادلة السياسية.

– من يُطلقون دعوات لإقصاء منافسيهم يريدون إثبات أنهم يستطيعون عرقلة الاستحقاق الانتخابي إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

– رفض الدبيبة ترشح العسكريين والحديث عن ضرورة إجراء الاستفتاء على أي قاعدة دستورية لمنع وضع أي بنود بالقوانين الانتخابية تحظر ترشحه.

– المشري ذكر اعتزام النواب والدولة تضمين القوانين الانتخابية بنودًا تحظر ترشح الدبيبة وأعضاء الرئاسي لتعهدهم بذلك في جنيف. #ليبيا_برس

2023-03-13 01:00:36

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